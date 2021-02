Epp Petrone ja Väike Myy paljastavad «Meie taluelu» saladuse

«Julgustan lugema ka neid, kes linnas elavad. Paljastan saladuse: maaelu on sama hull ja põnev nagu ümbermaailmareis, lihtsalt seiklused on teisel tasandil,» ütleb ta. «Välismaalaste asemel on tegelasteks kuulujutuhimulised kanad, lollusi tegev kits, surematud kapsaliblikad, anorektilised tomatitaimed... Aga ka kanakull, kes üritab karja liikmeks saada, ja üllatavalt rumalad haned. Draamat jätkub!» lubab autor.

«Möödunud aasta ja koroonaaeg õpetasid, et lihtsaid tarkusi tuleb alles hoida,» sõnab Ülle. «Minu vaieldamatuks lemmikuks on peatükid, kus rääkisin tööriistade tegemisest ja hooldamisest ning heinateost – kõik need teadmised kraamisin välja kuskilt mälusoppidest. Vahel oli endalegi üllatus, et salves on päris täpsed lapsepõlvemälestused, ja tean, kuidas ja kelle käest ma seda omal ajal õppisin.»