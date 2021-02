Kus on sinu parim sõber?

Naine ootab oma elus pöördepunkti, mil kõik paremuse poole liikuma hakkab. No nagu filmides. Igas filmis või raamatus on ju see koht, kus kõige hullemad asjad juhtuvad ära ja edasi läheb vaid paremaks. Mõnikord mõne tagasilangusega, aga ikkagi paremaks. See ongi hetk, mida Lilian oma elus ootab.