Eesti lugejate lemmiksarjas «Väike nurgapood» ilmus kaua oodatud kolmas raamat

Nicola May, «Väike nurgapood. Kingitus».

Kaua oodatud kolmas raamat Eesti lugejate lemmiksarjas «Väike nurgapood» Rosa Smith, kes juhib nüüd Cockleberry Bay edukat rannaäärset kohvikut, tunneb, et on viimaks oma elu rööpasse ajanud ja on aeg pärandiks saadud nurgapood käest anda. Ent tema heategija testamendis oli üks oluline tingimus: Rosa ei tohi poodi maha müüa, vaid peab kinkima selle edasi kellelegi, kes poodi tõeliselt väärib.