Tom Valsberg: «Eluterve pohhuisti» uus trükk on parandamata, täiendamata ja uute lisadeta

«Uus trükk on on parandamata, täiendamata ja uute lisadeta,» ütles naeratav Valsberg.

Kuigi ta südamest soovib, et kõikide inimeste elu oleks kerge, voolav ja pingevaba, teab Valsberg ka, et pole mõtet teiste murede pärast pingesse minna, liialt pabistada teiste heaolu pärast, võtta teiste emotsioone liiga tõsiselt ega tõmmata end kangeks, kui keegi teine on närvis, mures, krampis või ahastuses. See raamat õpetab lugejale, kuidas jätta end teiste emotsionaalsest prügist puutumata. Õpetab ka seda, et kui saabki solgiga pihta, siis kuidas see ruttu maha pühkida.