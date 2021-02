Jüri Jõepera: loodusfotograafia puhul on tähtis eelkõige kannatlikkus, aga ka õnn olla õigel ajal õiges kohas

Kõige põnevamad loomad-linnud on Jõepera sõnul ikka need, kellega kohtumist ootad, loodad. «Nii olin ma üliõnnelik, kui kohtusin karu, hundi ja ilvesega. Kõige raskem oli pildile saada hunti, sest ta on ülimalt ettevaatlik, väga hea lõhnatundja, suurepärase nägemise ja kuulmisega. Olin ülimalt õnnelik, kui viimaks sain võsavillemi pildile!» räägib ta positiivsest küljest.

Raamatu valmimise idee ja teostus on mehe sõnul siiski tänu kirjanikule Hilli Rannale. «Raamatu valmistamise idee ja teostus on kõik tänu Hillile. Pakkusin talle mõne pildi tema eelmisele raamatule ja siis ta nägi, et mul on päris suur pildikogu loomadest-lindudest. Mina pakkusin pilte ja tema valis sobivad. Olen talle tänulik, et nii palju pilte sai jäädvustatud raamatusse. Ma olen harrastusfotograaf, õigemini «vereta» jahimees. Vahetasin jahirelva fotokaamera vastu juba 15 aastat tagasi ja pole seda tegu hetkegi kahetsenud. Looma küttida on kordades kergem, kui teha sellest üks hea foto. Kõige krooniks on looduses olemine, mille väärtusel ei ole hinda. Mõistan süvitsi meie tuntud loodusmehe Fred Jüssi ütlust, et käin metsas vaikust kuulamas!» räägib Jüri Jõepera.