Estonia Selts täidab Jaan Krossi unistuse

1947. aastal kirjutas Jaan Kross oma toonasele abikaasale Helga Pedusaarele vanglast samal aastal loodud luuletuse «Hinge sünd» kohta järgmised read: ««Hinge sünd» on pikemaist parim. Talvik pidas seda koguni pea meie luule parimaks asjaks üldse. /…/ kujutlesin vist ka silmapilguks, kuidas kord tuleb aeg, kui s e e k õ i k on siin õnnelikult möödas ja kuidas ma seda, «Hinge sündi», kirjandusõhtul «Estonias» ette kannan ja kuidas seda hääletu huviga kuulatakse. Mida muidugi iial ei ole toimunud.»

Estonia Seltsi juhataja Mart Mikk: «Idee Jaan Krossi unistus ellu viia tekkis pärast ETV-s nähtud intervjuud lapsepõlvesõbra Eerik-Niiles Krossiga, kes andis oma isa vanglas kirjutatud kirjadest välja raamatu «Kallid krantsid». Jaan Kross oli 1990. aastal üks Estonia Seltsi taasasutajatest, tema side muusikateatriga on märkimisväärne: lisaks kolmele ooperilibretole – «Reigi õpetaja», «Barbara von Tisenhusen» ja «Cyrano de Bergerac» – on ta tõlkinud eesti keelde Puccini ooperi «Gianni Schicchi». Minu arvates on ääretult uhke, et ühe Jaan Krossi unistustest tema 101. sünniaastapäeval teoks saame teha.»