Ilmunud on Eesti teadlaste koostatud põhjalik ülevaade tuumaenergiast

Raamat on Eestist lähtuv ülevaatlik sissejuhatus hämmastavasse, suurte võimaluste, kuid kahtlemata ka paljude vastuoludega energialiiki. See on hariv infoallikas, et pidada ühiskonnas teadmispõhist arutelu tõsiste tulevikuvalikute teemal.

Kaasautor osakestefüüsik Andi Hektor naljatleb, et tegu on olulise raamatuga, sest tuumaenergia on kogu maise elu alus, kuna Päike töötab sellega. «Siiski, selle raamatu teemaks on inimese loodud tuumatehnoloogia ülipõnev ajalugu, hetkeseis ja lähitulevik. See raamat annab oma panuse, et me siin väikses Eestis suudaksime jälgida maailma tehnoloogiatrende, ei jääks nokitsema omaette ja ei kardaks mõelda suurelt. Eestisse võib tulla tuumajaam ja võib mitte tulla – aga me peame igal juhul sellest tehnoloogiast aru saame juba seetõttu, et meie lähinaabruses on palju tuumajaamu!»