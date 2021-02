Rahvahääletusel selgusid 2020. aasta parimad eesti autorite raamatud

«2020. aasta raamatumaailmas oli enda sisse vaatamise aasta. Kõige rohkem osteti vaimse tervise ja psühholoogia raamatuid. Lisaks tööle, mida tehti iseendiga, oli suur ilukirjanduse aasta! Ja see kajastus ka tulemustes, sest just ilukirjanduse, käsiraamatute ja luule kategooria raamatutele anti kõige rohkem hääli. Üllatavalt kogus hääletusel kõige rohkem hääli Kristiina Ehini raamat «Janu on kõikidel üks», mis osutus võitjaks luule kategoorias. Varasemate aastate hääletusel ei ole ükski luuleraamat seda suutnud. Esile tasuks veel tõsta käsiraamatute kategooria võitja Mihkel Raua, kelle raamat «Võtku homme mind või saatan» kogus kokkuvõttes ainult paarkümmend häält vähem kui Ehini luuleraamat. Mihkli raamatu populaarsus on kajastunud ka müüginumbrites, sest 2020. aasta raamatute edetabelis leiame teose auväärsel II kohal» ütles Apollo Kaupluste turundusjuht Ardo Krass.