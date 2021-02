Miks sa oled rumal, haige ja rahast lage ja kuidas saada nutikaks, terveks ja rikkaks?

Randy Gage nimetab ennast külluse eest võitlejaks meie kõige suurema vastasega – iseendaga. Teda on nimetatud Külluse Jedi Rüütliks, sest tema ärid on aidanud saada miljonäriks ning ideed muutnud mõtlemist ja elu väga paljudel inimestel.

Autori ülimalt põnev elukäik keskkoolist väljakukkujast ja miinimumpalgaga nõudepesijast kuni eduni multimiljonärina on pannud imestama paljusid inimesi üle maailma. Sinna on ta jõudnud aga üksnes oma mõttemaailma, uskumusi ja käitumist oluliselt muutes.

«Randy raamat puudutab sind kindlasti. See raputab sinu muutumatuks jäänud uskumusi. Kui julged seda lugeda rohkem kui korra, siis luban sulle, et suudad muuta oma elu uueks kõigele, mida ihkad,» on öelnud «Mach II with your Hair on Fire» autor Richard Bliss Brooke.