Võitlus kõrbeplaneedi nimel: ulme, mis ka ulme on

10191-10193, kõrbeplaneet Arrakis. Planeet Maa on kauge ajalugu, inimkond on ammu levinud üle kosmose. Arvutid ja tehisintellekt hävitati ususõdade käigus, asendati kõrgelt mõtlema ja arvutama koolitatud inimestega. Neil on siiski oma piirid, mille ületamiseks on vaja meelemürke. Neist väärtuslikem on melanž, vürts, mida leidub vaid Arrakisel, planeedil, mille pinda katab vaid kõrb. Seal puudub voolav vesi ja ei saja kunagi. Iga tilk vett on arvel. Varitsevad igasugused ohud alustades liivatormide ja lõpetades hiiglaslike ussidega, mis kõrbes maandunud kosmoselaeva tervelt alla võivad neelata. Vürtsi kaevandamist on pikalt juhtinud Harkonennide koda, kuid nüüd määratakse selle haldajaks hertsog Leto Atreidese kojast. See on lõks, et Atreidese kojale lõpp teha, kuid vaenlased alahindavad hertsogi poega, keda Bene Gesserti õpetuse saanud nõid, tema ema, on kogu elu ette valmistanud millekski enamaks.

Frank Herbert, «Düün». FOTO: Kirjastus Varrak

Frank Herberti loodud maailm, kõrbeplaneet oma unikaalse ökosüsteemiga vastas täpselt mu maitsele ja ahmisin huviga endasse detaile. Keskkonna ettekujutamine ei olnud sugugi lihtne, sest kogu kõrbespetsiifiline sõnavara oli võõras. Pealegi olen ise vaid korra düünide vahel käinud. See vaid võimendas vaimustust kõrberahva fremenite elukorralduse suhtes. Kujuta ette maailma, kus vesi on suurim rikkus ja tilkagi ei tohi raisata. Pisaraid ei valata ja üldse on kogu oma kehavedeliku veeks ümbertöötamiseks spetsiaalne kostüüm. Kui hõimlane sureb, lastakse ka tema kehamahlad teiste tarbeks välja ja töödeldakse tagasi veeks. Kas meie maailmas liigituks see teguviis kannibalismiks?

Kõrbeplaneedi ja kõrberahvaga maailmaloome ei piirdu. Ühiskonnakorraldus on küllaltki keeruline. Mitmete organisatsioonide olemus jääb esmatutvusel varjatuks. Üks paeluvamaid on Bene Gesseriti ordu, kus koolitatakse naisi nõidadeks. See nimetus on küll pigem halvamaiguline hüüdnimi, aga selgitab kõige paremini koolituse saanute vaimseid ja kehalisi ülivõimeid. Näiteks suudavad nad hääletooni abil inimeste tegusid mõjutada. Benegessetilaste puhul on põnev teema ka ettekuulutused. Kas ettekuulutus on võime tulevikku näha või tulevikku luua?

Tegevust oli tegelikult raamatus üllatavalt vähe, pigem oli palju juttu, mida tegelased mõtlesid, tundsid, arutlesid, plaanisid. Lugedes kõike, mida Paul tulevikus nägi, tekkis tunne, et see ei mahu raamatusse ära. Selleks on muidugi järjed. Kuigi teos oli täis Pauli mõtteid, tundus ta kaugena ja mulle eriti sümpaatseks ei muutunud. Kummaline oli, kuidas poliitika ja usuintriigide kõrval puudus argielu ja igapäevased inimsuhted. Eriti, kuna lugu kulges küllaltki lineaarselt, ilma suurte ajahüpeteta. Eks seda, milline tulem on tema püüdlustel fanatismi ära hoida, näebki alles järgmises raamatus. Kui ma üldse selleni kunagi jõudma peaks. Lõpus sai küll ikka veidi sõda ka.