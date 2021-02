Sarah Paulsoni lugemissoovitused: 4 eestikeelset raamatut, mis võivad vapustada

Aktiivselt LGBT+ õiguste eest võitlev Sarah Paulson on ka agar Twitteri kasutaja ja aastate jooksul on ta sotsiaalmeedias oma parimaid lugemissoovitusi jaganud. Siin on Paulsoni soovitustest neli raamatut, mis on eesti keeles ilmunud. Raamatuid ühendab väga tuntav mäng lugeja emotsioonidega.

Hanya Yanagihara, «Inimesed puude võras». FOTO: Raamat

Rahutukstegev ja kaasahaarav «Inimesed puude võras» on traagiline nägemus sellest, mis võib juhtuda kultuuride kokkupõrkel. Loo aluseks on reaalselt aset leidnud sündmused viroloog Daniel Carleton Gajduseki elust. Noor arst Norton Perina sõidab kaugele Mikroneesia saarele otsima kadunud suguharu. Ta ei leia mitte ainult suguharu, vaid ka sellest eraldunud kummalise väga pikaealise metsahõimu. Perina oletuste kohaselt peitub saladus haruldase kilpkonna liha söömises. Oletused osutuvad tõeks ning Perina teenib oma tööga ära ülemaailmse tuntuse ja Nobeli preemia. Kuid edul on ka süngem pool ja üsna varsti ilmneb, et kättevõidetu eest tuleb maksta hirmsat hinda. Hawaii päritolu Hanya Yanagihara on üks Ameerika märkimisväärsemaid noori kirjanikke, kes on hästi vastu võetud nii kriitikute kui lugejate poolt.

Rainer Maria Rilke, «Armastusest»

Saksa keeleruumi vaieldamatult suurima XX sajandi poeedi (1875-1926) lüürilised, terasepilgulised ja sügavamõttelised novellid ning visandid armastusest pärinevad tema noorpõlvest, reisidelt Venemaale ja Itaaliasse.

Loomingu Raamatukogus ilmunud kogumikus on lood «Õmblejanna» (1894), «Lohetapja» (1901) jne.

1934. aasta palavaimal suvepäeval näeb 13-aastane Briony pealt, kuidas tema vanem õde Cecilia võtab oma lapsepõlvesõbra Robbie silme all riidest lahti ja sukeldub purskkaevu. Sama päeva lõpuks on nende kolme elu jäädavalt muutunud. Robbie ja Cecilia on ületanud piiri ja neist saavad noorema tüdruku kujutlusvõime ohvrid. Briony paneb toime kuriteo, millele ta kogu oma ülejäänud elu andeksandmist otsib.

Lisa Genova, «Siiski veel Alice». FOTO: Raamat

«Lepitus» kandideeris 2001. a Bookerile ning pälvis 2003. aastal USA mainekaima kirjandusauhinna National Book Critics Circle Award.

Alice Howland on Harvardi ülikooli psühholoogiaprofessor. Ta tunneb uhkust oma ametialaste saavutuste üle ning on kõrgelt hinnatud kolleeg ja õppejõud. Tal on abikaasa ja kolm täiskasvanud last ning igati põhjust oma eluga rahul olla – ainult et...

Ainult et viiekümnenda eluaasta lävel avastab Alice, et teda tabavad sagedased unustuse- ja hajameelsusehood. Algul ei võta ta muutusi tõsiselt ja kirjutab need pingeliste tööperioodide arvele, ent peatselt ei saa ta toimuvale enam läbi sõrmede vaadata. Ta konsulteerib mitmete arstidega ja jõuab lõpuks ootamatu ja šokeeriva diagnoosini – ta põeb Alzheimeri tõbe, haigust, mis röövib temalt tasapisi mälu ja mälestused ning muudab teda jäädavalt ja äratundmatuseni.