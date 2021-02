Raamatu «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» autor küsitleb Urmas Vainot

«Majanduslangus on pannud paljud ettevõtted keerulisse olukorda, kus on vaja leida õiged inimesed, ent värbamisteenuse sisseostmiseks raha napib. Värbamine ei peaks olema ettevõttele kulukas ja aeganõudev protsess, vaid õpetlik ja kasumlikkust toov protsess, mis annab uusi teadmisi ja aitab ka ettevõttes aktuaalseid probleeme lahendada. Viiepäevase väljakutse eesmärgiks on aidata luua korrastatud ja ajahambale vastupidav värbamissüsteem ning teha seda nii, et õiged inimesed jõuaksid ise sinu ettevõtteni,» ütleb seminare modereeriv ja värbamisekspert Ketlin Kasak.

Esmaspäeval, 22. veebruaril jagab oma parimaid soovitusi Urmas Vaino, teemaks «Milline roll on värbamisprotsessis juhi mainel?». Urmasel on 30 aastat kogemusi kommunikatsiooni eri vormides: ajakirjandust ja suhtekorraldust, teksti kirjutamist ja müüki, luulekonkurssidest hiigelkonverentsideni. Kõige selle sügavam sisu ja pealisülesanne on leida õiged sõnad ehk vahendid ideede edasi andmiseks. Seda, mida Urmas sellel teekonnal on mõistnud, lubas ta jagada hea meelega ka teistele.

Laine Randjärv on külas 23. veebruaril, teemaks «Coaching kui värbava juhi abimees ja ettevõtte edu võti». Toetudes oma pikaaegsele juhtimiskogemusele väga erineva taustaga meeskondades, kus Laine on saanud kogeda nii peadpööritavaid eduelamusi kui valusaid tagasilööke, otsides võimatuna näivaid lahendusi ja hoides tasakaalu keerulistel läbirääkimistel, arvestades oma nahal läbikogetud elu õppetunde, saab Laine kinnitada, et see kõik aitab tal olla usaldusväärseks ja toetavaks koolituspartneriks väga erinevate elualade inimestele - kõigile, kes soovivad avastada ja arendada isiklikke kasvuvõimalusi.

Toomas Kütt räägib 24. veebruaril teemal «Kuidas oma ettevõttele värbamismasin luua». Toomas on turundus- ja äristrateeg, värbamismasina kontseptsiooni üks loojatest, kellel on IT-taust ülikoolist, kuid viimased kaheksa aastat on ta pühendunud rohkem turundusele. Täpsemalt: strateegiate loomisele, turundussüsteemide ülesehitamisele ja automatiseerimisele. Kuivõrd Toomas on ise ettevõtja, siis mõistab ta suurepäraselt ka teiste ettevõtjate turundus- ja värbamisväljakutseid. Tema tugevuseks on keeruliste kontseptsioonide rakendamine ja nendest arusaadavalt rääkimine.

Olavi Ruhno on Eesti turul tunnustatud ürituskorraldusettevõtte WOW Events looja ja tegevjuht ning masust läbiviija. Kui teda kontoris pole, siis õpetab ta üliõpilasi Tallinna Ülikoolis ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. 25. veebruaril kõneleb ta teemal «Sisekommunikatsioon ehk kuidas oma meeskonnale muudatusi müüa».

26. veebruaril on Timo Porvali jututeemaks «Kuidas koduleht peab värbamisprotsessi toetama».

Timo on digiagentuuri Lavii, Turunduslabori ja podcast’i «Ekspordime» üks loojatest ja eestvedajatest. Turundusstrateegina keskendub ta oma töös sinna, kus kliendi ärile sellest võimalikult palju tulu tõuseks. Timo lemmikteemad, millega kliente digiagentuuris aidata, on digiturunduse strateegia, veebilehtede tulemuslikkuse parandamine ja müügimudelite leidmine.

Viiepäevase väljakutse korraldaja ja moderaator Ketlin Kasak on värbavate juhtide mentor, kes omab 12 aastat personalitöökogemust ja on töötanud koos või nõustanud mitmeid Eesti tuntud ettevõtteid, kelle hulgas on Circle K, Norma, 1 Partner, Hansavest, Paf, Skanton Kinnisvara ja mitmed teised. Ta on loonud portaali Aitamindtööle.ee ja kirjutanud raamatu «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?». Oma suurimaks väärtuseks ja saavutuseks peab ta enda kokkupandud Human Resources Solutionsi meeskonda. Ta peab oma motoks ka Ott Tänaku öeldut: kui tahad olla võitja, loo endale võitjameeskond.