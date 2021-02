Lääne-Harju valla raamatukogud hakkavad laenutama kasutatud lauamänge

«Rohelise valla tiimi selleaastane fookus on ringmajanduse ning taaskasutusega seotud tegevustel,» rääkis rohelise valla idee algataja, ettevõtja Kairi Niinepuu-Mark. «Lisaks teavitustegevustele, mille raames on toimumas neli seminari, kutsume ellu mitmeid taaskasutusega seotud algatusi, kus vallaelanikud saavad läbi praktilise kogemuse mõtestada, et lisaks keskkonnasäästmise argumendile mõjub taaskasutus positiivselt ka pere rahakotile.»

Kasutatud lauamängude laenutamise idee kasvas üles raamatukoguhoidja murest, kuidas suurendada raamatukogude külastatavust. Lääne-Harju Raamatukogu direktor Urve Luht peab lisaks keskkonnasäästmise argumendile algatuse eesmärgiks raamatukogude külastatavuse ja lugejate arvu tõusu. «Soovime pakkuda tegevusi, mis pakuvad huvi erinevatele vanusegruppidele, suurendavad põlvkondade sidusust ning mida saavad pered, sõpruskonnad ja meeskonnad koos ette võtta,» avaldas Urve Luht.

Algatuse eestvedajad ennustavad aktisoonile edu. Koroonaviiruse leviku tõttu on pered enamjaolt kodused ning uued lauamängud pakuvad tavapärastele tegevustele vaheldust. Rohelise valla tiimi liige, vallaelanik Kaidi Torjus näeb lauamängude laenutuse võimaluses alternatiivi ekraanidele. «Olen veendunud, et antud projekt toob õhtuti ekraanide eest ära paljud pered. Nelja lapse emana tean, kui kulukas on mänguvarusid uuendada ja kui kiiresti tüdinetakse ühest ja samast mängust ning hakatakse jälle poeleti poole piiluma. See raha jääks lauamängu ringlusega rahakotti alles ja nii mõneski kodus toanurgas tolmu koguvad lauamängud leiaksid endale uue elu,» märgib Torjus.

Vallavanem Jaanus Saat hindas raamatukogude tegevushaarde laienemist positiivselt. «Idee toetab raamatukogu funktsiooni kultuuri- ja kogukonnaasutusena. Rohelise valla eesmärkide elluviimiseks on teretulnud iga algatus, mis aitab edendada taaskasutust. Iga väike tegu on tegelikult suur, kui sellest saab keegi kasu ja väheneb ka jäätmeteke,» räägib Saat.

Raamatukogudes käsitsetakse laenutusprotsessi sarnaselt raamatutele, võttes arvesse nõutud turvalisusmeetmed. Raamatukogud võtavad vastu ka puuduvate osadega lauamänge, kuid samas on oodatud kasutust mitteleidvad täringud ja mängunupud, et mitmest mängust komplekteerida üks tervikmäng. Lauamängude puuduvad osad plaanitakse meisterdada koostöös haridusasutuste käsitöö õpetajatega. Lauamänge võetakse vastu ning asutakse laenutama Laulasmaa, Klooga, Harju-Risti, Vasalemma, Paldiski, Padise, Rummu ning Lehola raamatukogudes.