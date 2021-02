John Lithgow 4 raamatusoovitust poliitika- ja ajaloohuvilistele

2019. aastal avaldas John Lithgow satiirilise värsikogu «Dumpty: The Age of Trump in Verse» , milles ta viskab nalja USA endise presidendi Donald Trumpi üle. Raamat osutus väga populaarseks ja nüüd ilmus selle järg, «Trumpty Dumpty Wanted a Crown: Verses for a Despotic Age» .

John Lithgow sõnul on see esimene osa imelisest triloogiast, milles kujutatakse inglise advokaadi Edward Feathersi elu Briti impeeriumi aeglase kokkuvarisemise ajal.

Maile Meloy, «Both Ways Is the Only Way I Want It»