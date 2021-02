Muuda oma hoiakut: sa kas suudad või ei suuda – kõik sõltub sinu hoiakust

Kõik sõltub hoiakust

Igaüks on oma õnne sepp. Tulemused sõltuvad sinust ja sinu hoiakust. Hoiakust, mis sul iga päev on. Kas ei kõla lihtsalt? Ometi ei ole see päris nii lihtne. Paljudelt nõuab uue suhtumis- ja käitumislaadi õppimine aega. Ent kui oled selle ühel päeval omandanud, hakkab argipäev tunduma täiesti teistsugusena. Nagu oleksid astunud pimedast toast päikesepaistesse. Näiteks inimene, kellel on vale hoiak õppimise suhtes, ei õpi enne peaaegu midagi, kui pole oma hoiakut muutnud.

Earl Nightinghale, «Hoiak». FOTO: Raamat

Märkad seda kindlasti ka oma elus. Kui oled võtnud hoiaku, et ei oska midagi teha, siis sa ei suudagi enamasti peaaegu mitte midagi teha. Masendunud hoiak paneb kaotama mängu juba enne selle algust. Nüüd siis tead, et see, mida elult saad, mida teed või jätad tegemata, sõltub suures osas hoiakutest.

Oma hoiaku üle saad valitseda ise

See on valdkond, mida igaüks võib valitseda. Eks ole imeline, et sul on nii suur võim tuleviku sündmuste üle? Et suudaksid suhtuda lootusrikkalt maailma, pead aga kõigepealt hakkama lootma iseendale. Ei saa anda teistele seda, mida sul endal pole, seega määrab suhtumine iseendasse selle, kuidas suhtud maailma.

Paljudele inimestele tundub, et nad on loodud elama keskpärast või viletsat elu. Nad näevad peamiselt probleeme ja takistusi, mida pole võimalik ületada. Tegelikult on probleeme kõikidel inimestel. Uurimus näitab, et edukad inimesed näevad erinevalt keskpärastest inimestest probleemides väljakutset ning asuvad neid lahendama. Kas näed suhtumise ja hoiaku erinevust?