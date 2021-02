Pildiraamat, mis areneb koos lapsega

Lasteraamatutelt oodatakse tihti selget ja õpetlikku lugu, samas on raamatust, mis kujutlusvõime tööle paneb, rohkemgi kasu. «Minu maailma pildiraamat» sisaldab hõredalt teksti, kuid vaadata on selles palju – värvilised pildid pakuvad ohtralt võimalusi erinevaid teemasid jutuks võtta, peatuda mitmesugustel detailidel, ärgitada last maailma kohta küsima ja mõtisklema ning ka ise lugusid välja mõtlema.

«Minu maailma pildiraamat» on selgelt lasteraamat, kuid see võiks ka lapsevanemat pisut proovile panna. Siia-sinna on piltide vahele pikitud huvitavaid fakte erinevate teemade kohta, kuid soovitan ettelugejal ka veidi guugeldada, mälu värskendada ja ennast ise maailma mõne aspektiga rohkem kurssi viia. Lapsed on nõudlik publik ning nad oskavad väga teraseid küsimusi küsida. Lapates raamatut jäin mitmes kohas mõtlema, kui palju oskaksin käigu pealt rääkida näiteks sipelgate elust, kanuudest, diiselrongidest, erinevatest spordialadest (reeglid, varustus), põllutöödest või mereelustikust.