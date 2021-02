Haigustest võitu ja immuunsüsteem tugevaks: joogaõpetaja juhendab, kuidas puhastada oma keha

Vabasta blokeeringud

Liina Ravneet Elvik rõhutab, et iga haigus on sõnum sinu kehalt ja väljendab alati mõnd tasakaalutust energeetilisel tasandil. Mida su hing sulle öelda tahab, mida sa ei kuule või vastu võtta ei soovi? Sa võid sisse ahmida kilode viisi tablette, aga seni, kuni sa algpõhjusele otsa ei vaata, jätkab keha sulle sellekohase info edastamist. Võta endale regulaarselt aega, et kuulata ja tunnetada, mis sinu sees toimub. Nii märkad ebakõla kohe, enne kui see füüsilise vaevuseni jõuab.

Ravneet Elvik, «Kundalini jooga». FOTO: Raamat

«Meie sees pikemat aega istunud blokid (mõtted, tunded, kinnihoidmised, mälestused, haigetsaamised) vajavad vabanemiseks füüsilist väljendust. See tähendab, et neid blokeeringuid märkama, vastu võtma ja vabastama hakates võivad nad kasutada sinu füüsilist keha puhastumiseks. Võid mõelda, et oled külmetuse või viiruse saanud, aga tegelikult laseb keha vanast lahti. Enamasti kestab selline puhastumine väga lühikest aega: üks-kaks päeva ja tihti on see sulle justkui viimane katse, kas oled valmis sellest jamast lahti laskma, mis minna tahab. Kui lõdvestud ja aktsepteerid, tunned juba järgmisel päeval end taas hästi. Kui sinu sees aga miski vastu punnib või algpõhjusele otsa vaadata kardab, on ka füüsilisel kehal sellest lahtilaskmine vaevalisem. Usalda oma keha ja lõdvestu iseenda kõrgemasse tarkusesse,» juhendab Liina Ravneet Elvik oma raamatus.

Igasugune haigus on madalsageduslik energia

Hoides end kõrgemas energias, oled terve ja õnnelik. Kõige võimsam energia on armastus ja selleks, et omada tugevat immuunsüsteemi, ei pea sa tegema muud, kui lihtsalt vaatama maailma läbi armastuse prillide. See võimas sõna ei tähenda tujukat kirehoogu, vaid kestvat rahu, valguse, aktsepteerimise ja kaastunde seisundit. Kui see on sinu jaoks väljakutsuv, siis harjuta iga päev natuke ja vii end järk-järgult kõrgematele mänguastmetele ehk proovi viia end armastuse seisundisse just nendes olukordades, kus keegi sind provotseerib, on kuri ja vihane (ehk tegelikkuses vajab sinu armastuse energiat kõige rohkem).

Kriya haiguste vastu

Selleks et vältida pidevaid külmetusi, viirusi ja teisi haigusi, on oluline hoida seedimine ja väljutussüsteem korras. Kui ainevahetus funktsioneerib hästi, on sul energiat ja elujõudu. See kriya annab füüsilist tugevust ja tõstab organismi vastupanuvõimet haigustele.

Istuvad kummardused

See harjutus parandab seedimist ja muudab lülisamba paindlikuks.

Võta põlvitusiste, sõrmed ristatud Veenuselukku kaela taha. Hinga sisse. Hinga välja ja kummardu ette, puudutades laubaga põrandat. Hinga sisse ja tõsta keha uuesti püsti. Jätka jõulise hingamisega 1-3 minutit. Hinga sisse, too end üles. Hinga välja ja lõdvestu.

Veenuslukku võttes ja sõrmi seongusse pannes jääb naistel alati vasaku käe pöial peale ja parema käe väike sõrm alla ning meestel alati vasaku käe pöial peale ja parema käe väike sõrm alla.

Kolmnurkasend

See harjutus aitab seedimist, tugevdab tervet närvisüsteemi ja lõdvestab keha kõige suuremaid lihasgruppe.