Vana raamatupoe laost leiti sajandivanune Jane Austeni raamatute komplekt

Poe omanik Charles Leakey otsustas koroonakriisi ajal poe kinniolekut võimalikult hästi ära kasutada ja läbi sorteerida laos seisnud 30 000 raamatut. Suur osa neist raamatutest oli laos juba väga pikka aega, paljusid neist ei olnud keegi kunagi sirvinudki.

Raamatuid läbi vaadates märkas Leaky 12-osalist Jane Austeni romaanide komplekti, mille John Grant andis välja 1911. aastal.

«See oli lihtsalt ühes suures asjade hunnikus, mida ma olin sorteerima hakanud. Kui seda nägin, siis tuli see mulle meelde, aga ma ei olnud selle peale juba päris kaua mõelnud. Leidsin, et nüüd on aeg see välja võtta,» ütles mees väljaandele Reading Addicts.

Leaky peab Jane Austenit inglise parimaks kirjanikuks. Kuigi laos tolmu kogunud kollektsiooni raamatud ei ole haruldased esmatrükid, on need siiski piisavalt hinnatud, et ta sai komplekti müüki pannes selle kiiresti hea hinnaga müüdud. E-Bays maksavad sama aasta 10-osalised komplektid umbes 600 dollarit.

Kõige vanem raamat Leaky raamatupoes on 1492. aastal Itaalias trükituid raamat teoloogiast. «Henry VIII oli selle ilmumise ajal üheaastane,» on poodnik raamatu üle uhke.