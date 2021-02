Teadjanaine Mai-Agate Väljataga hoiatab uues raamatus muutuste eest, millest pole pääsu

Me muutume tundlikumaks ning meis avanevad uued võimed ja varjatud omadused. Milline saab olema uus ajastu, sealsed energiad ja väärtused, sõltub Mai-Agate Väljataga selgitusel suuresti igaühest endast.

«Kui küsite, kas midagi juhtub juba homme või uuel aastal, siis vastan, et mitte midagi niisugust, mida sa peaksid kartma,» ütleb selle raamatu autor, lisades, et uusi energiaid ja tundeid ei tohiks eirata, kuna see võib inimese haigeks teha. Täpselt sama juhtub, kui tunded pidevalt alla suruda. Kohanemine muutustega saab olema tulevikuvisioonides oluline võti.