Selgusid eelmise aasta kauneimad Eesti raamatud

Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo tõdeb, et kaunite raamatute tähtsus on järjest suurenemas: «Kiire digitaliseerumine kasvatab trükiraamatu väärtust, seega muutuvad aasta-aastalt ka raamatu disain ja kujundus tähenduslikumaks. Muidugi ei maksa salata, et kaunist raamatut on ka silmal hea lugeda.»

Žürii esimees Mart Anderson Eesti Kujundusgraafikute Liidust sõnas, et kaunis raamat vormub paljudest detailidest: «Sisukirjade valik, lehekülje proportsioonid, paber(id), pilditöötlus, trükimaterjalid ja köide – rõõm on tõdeda, et kujunduste tase jätkab selget kasvutrendi. Kindlasti väärivad esiletõstmist meie kaanekujundused, mis on üldpildina maitsekad, kõnetavad ja avavad temaatikat. Väljamaa kolleegid on, kadedusenoot hääles, nentinud, et Eesti raamatute kujundustase on hea ja tõsiseltvõetav.»