Värbamisekspert selgitab: millised värbamisteenused on Eestis olemas?

Üksikud osad värbamisprotsessis

Kasaku sõnul ei pea tingimata ostma täit värbamisteenust, vaid võib valida ka osasid sellest. Tema sõnul on iga värbamisettevõte loonud erinevad paketid ja suudab aidata iga sihtrühma – väikest mõne töötajaga ettevõtet, keskmist ettevõtet, aga ka gigante. Üksikud osad värbamissüsteemist sobivad hästi näiteks 1-2 töötajaga ettevõttele, kes palju lisainvesteeringuid värbamisele teha ei saa.

Värbamisalane konsultatsioon

Kasak ütleb, et alati ei peagi tarbima teenust, vaid võib võtta konsultatsiooni, mida teeb iga värbamisalane ettevõte. «Mõistlik on, kui esimene konsultatsioon on tasuta,» ütleb värbamisekspert. Konsultatsioonis võib ettevõtte juht või esindaja julgelt rääkida oma probleemist, värbajad oskavad kaasa mõelda ja aidata värbaval juhil sellele probleemile lahendus leida.

Värbamisprotsessi audit

Kui suuremate ettevõtete puhul ei tea, kas süsteemid on parimas korras ning on soov midagi muuta, soovitab Kasak igal juhul tellida värbamisprotsessi audit. Seda saab endale lubada iga ettevõte ning see ei ole sugugi mitte kallis teenus.

Coaching

Coaching on lai maailm ning tihtipeale võib coachide suhtes olla eelarvamusi. «Coaching on tegelikult ääretult oluline ning seda vajavad kõik juhid ja personalitöötajad, tegelikult lausa kõik inimesed. See on kõigile, kes tahavad uusi eesmärke või suuri muudatusi,» räägib Kasak. Coach esitab tema sõnul selliseid küsimusi, millele sa pole mõelnudki ning saad vastused küsimustele, mida sa eit teagi, et sul oli vaja teada.

Ka värbamisprotsessis viiakse ühe osana läbi juhtidega coaching, et juht saaks endas selguse ning saaks enda sees kõik vajaliku läbi mõeldud.

Värbamisalane koolitus

Värbamisteenust ei pea Kasaku sõnul tingimata sisse ostma – võib ka võtta koolituse ning ise õppida neid asju tegema. Ka värbamisspetsialistid ja personalitöötajad peaksid end kindlasti lisaks koolitama ja harima, sest värbamismaailm muutub suure kiirusega. Kasak tõdeb, et vanasti ei käinud näiteks turundus ja meedia värbamise alla, mis nüüd on selle olulised osad. Seega tasub alati uusi asju juurde õppida.

Värbamissüsteemi loomine