SOOVITAN SÕBRALE ⟩ Terapeut Pille Teearu soovitab raamatut, mis on täis kirglikke ja tarku lugusid

Üks neist jutustab tänapäeva koduperenaisest, teine 13. sajandi sufi müstikust Rumist. Kohtumine kurikuulsa rändmunga Šamsiga tegi edukast, ent õnnetust õpetlasest maailma tuntuima armastuslüüriku. Poeetiline, kirglik, tark – need sõnad iseloomustavad nii raamatut kui ka selle autorit Elif Shafakit. Doris Kareva vahendusel on eesti keeles ilmunud ka varasemalt Rumi aegumatuid ja sügavaid tekste armastusest.

Elif Shafak, «Armastuse 40 reeglit. Romaan Rumist». FOTO: Raamat

Hea vaheldus enesearenguraamatutele

«See raamat on väga hea vaheldus kõikidele enesearenguraamatutele. Hästi empiiriline, kus tegelaste kogemused on välja jagatud meile lugemiseks, ära tundmiseks, samastumiseks ja ikkagi ka õppimiseks,» ütleb Teearu. Tema sõnul on raamatus väga poeetilised, kirglikud ja targad lood.

Teearu sõnul on armastus enamasti teisejärguline - abielus on tähtsamaidki asju kui kirg ja armastus, näiteks mõistmine, kiindumus, kaastunne ja veel ka see kõige jumalikum tegu, milleks inimene on suuteline - andestamine.

Julgus astuda välja väga tugevatest raamidest inspireerib

Teearu sõnul oleme need raamid oleme endale ise loonud, nendes liikuda on mugav, aga areng nõuab rohkemat, tuleb näha raamidest kaugemale, isegi kui see on valus ja kohe kindlasti mitte turvaline. Vaba valik on täis ootamatusi. Ja lõpuks raamid ei hoia meid ja põhjus on täiesti olemas – armastus.