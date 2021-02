KATKEND ⟩ Kuidas ennast meisterlikkuse ja huvialade kaudu teostada

Kui leiad tugevuse, mida sulle meeldib teha, ja ühtlasi pead end selle tegemiseks piisavalt kompetentseks ja võimekaks, siis koged sellega tegeldes isiklikku rahuldust või eneseteostust. Kui mõni tegevus sulle väga meeldib, aga sa ei arva, et sa seeläbi midagi erilist saavutaksid, või see ei paista viivat mingite arenguteni, siis su entusiasm kipub ajapikku vähenema. Kui see nii on ja sa ei näi midagi õppivat ega kuhugi arenevat, siis on pea võimatu motivatsiooni säilitada ja tavaliselt jõuad sa järelduseni, et see pole sinu jaoks siiski kõige õigem tegevus.