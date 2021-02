Esitletakse rohkelt illustreeritud Stanisław Lemi raamatut «Robotite muinasjutud»

Katarzyna Bogucka illustratsioon loole «Kolm elektrüütlit». FOTO: illustratsioon raamatust

Stanisław Lemil on tänavu 100. sünniaastapäev, möödub ka 100 aastat Eesti ja Poola diplomaatiliste suhete loomisest. Tähistamaks neid sündmusi, ilmub Adam Mickiewiczi Instituudi ning kirjastuse Päike ja Pilv koostöös esmakordselt eesti keeles Stanisław Lemi raamat «Robotite muinasjutud» (poola keeles «Bajki Robotów»), mille tõlkis Hendrik Lindepuu. Poolakeelne originaali ilmumisest 1964. aastal on nüüdseks möödunud 55 aastat.

Unikaalseks muudab raamatu see, et esmakordselt on Lemi teos värviliselt illustreeritud, aga see pole veel kõik: 16 loost 8 on illustreerinud poola (Katarzyna Bogucka, Rita Kaczmarska, Edgar Bąk, Katarzyna Walentynowicz, Gosia Herba, Zosia Dzierżawska, Dawid Ryski, Paweł Mildner) ja 8 eesti kunstnikud (Viive Noor, Regina Lukk-Toompere, Kadi Kurema, Katrin Ehrlich, Marja-Liisa Plats, Anne Pikkov, Priit Pärn, Urmas Viik).

«Lemi muinasjutud on sellised, mida võiksid vesta robotivanaemad väikestele robotipõnnidele. Nendes tegutsevad kasvult gigantsed, tegudelt müüdi mõõtu kangelased, loojad, võitlejad, lõhkujad, aga ka robotikuningad ja -printsessid, kuninglikud nõuandjad, triksterid, rüütlid (elektrüütlid), lohed ja sõdalased. Samas on need jutud olemuslikult inimestest ja inimestele, ergutades meie kujutlusvõimet ja pannes mõtlema inimloomuse keerukuse üle, meie suhete üle ümbritsevaga – kosmosesse välja,» ütleb laste- ja noortekirjanduse uurija Krista Kumberg raamatu järelsõnas. Kindlasti pakub raamat põnevaid leide ka täiskasvanud teadusliku fantastika austajatele.

Stanisław Lem, «Robotite muinasjutud». FOTO: Kirjastus Päike ja Pilv

Raamatust inspireeritud näitus on mitmemõõtmeline ja kutsub avastama. «Me näitame illustratsioone teisiti, ebaharilikult. Me paljastame nende killud, peidame need ruumi, loome uusi tähendusi. Pakume näituse külastajale võimaluse avardada oma maailma piire ja avastada uusi tähendusi,» selgitab näituse kuraator Magdalena Kłos-Podsiadło. Näituse Poola osa kujundasid Marta ja Lech Rowiński. Eesti väljapaistvate illustraatorite tööd vormis näitusele Viive Noor.