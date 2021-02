SOOVITAN SÕBRALE ⟩ Eduõpetuse juhendaja Kai Oja soovitab raamatut, mis aitab paljastada «saatanat»

Kontroll inimkonna üle

See raamat jutustab, kuidas meie sees on mitmesugused piirangud. Saatan on haaranud kontrolli inimkonna üle, on igasugused kirikud, poliitikud, koolisüsteem… «Huvitav on see, et ta kirjutas sellest juba peaaegu 100 aastat tagasi. Juba siis ta nägi, et koolisüsteem allutab meid ainult ühele asjale, lapsi surutakse kuskile kasti ehk me ei tee seda, mida me tahame, vaid seda, mida valitsejad tahavad, et me teeks,» selgitab Oja.

See raamat pakub tema sõnul kõnelusi iseendaga. «Ma saan seda lugeda ühe peatüki kaupa, sest siis peab mõtlema. See paneb mind endalt küsima, kust minu selline uskumus tuleb, kust minu selline harjumus tuleb ja paneb tõesti endale väga ausalt otsa vaatama, millises eluvaldkonnas on minu piirangud, kust ma olen need saanud ja miks need mul üldse on,» tõdeb ta.

Ennast õnnelikuks saame teha vaid ise

Eriti rõhutab ta koolisüsteemi teemat. «Tegelikult iga inimene peaks vastutama iseenda eest ja me peaks igaüks leidma õnnevalemi, kuidas elada täisväärtuslikku elu,» ütleb Oja. «Mitte keegi teine ei saa seda öelda, ainult inimene ise teab. See ongi kohustus meie endi ees, et iseennast õnnelikuks teha - mitte keegi teine ei saa seda teha.»

Lisaks räägib Napoleon siin ka Universumi ja loodusseadustest, sest need toimuvad igal juhul nagu gravitatsioon, aga kui me nendest aru saame, siis me saame neid enda heaks tööle panna.