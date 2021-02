SOOVITAN SÕBRALE ⟩ Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik soovitab raamatut, mis avab söömisharjumuste tagamaad

Söömisharjumuste tagamaad

Raamatu on kokku pannud Briti toidukriitik Bee Wilson. Me teame üsna hästi, mida tuleb süüa ja mida võiksime vältida. Ikka ei tee me neid valikuid, mis kasulikud on.

«Raamat võtab üksipulgi lahti söömisharjumuste tagamaad ning toob kinnituseks välja erinevad uuringud. Söömine on õpitud käitumine ja omandatud harjumusi on võimalik muuta. Toit on lihtsalt toit,» toob Kivistik välja. «Harjumuste muutmine on aga pikk protsess. Eriti siis, kui meie maitsemeel on seotud mingi kogemusega. Näiteks viineripirukad ja mõni tore klassiekskursioon. See soe mälestus ütleb meile, et viineripirukad on väga head. Tuleb jõuda selleni, et toit kosutab ja toetab, mitte ei tee meid haigeks.»

Bee Wilson, «Esimene suutäis». FOTO: Raamat

Iga inimene saab ise oma isusid muuta

Kivistik kinnitab, et ükski inimene pole geneetiliselt määratud halvasti toituma. Täiskasvanud ja lapsed saavad väga edukalt oma isusid muuta.

Söömine koosneb neljast üksteisega seotud etapist:

Aisting - kas valitud toit on isuäratav

Reageering - kas seda pakuti naudinguga või sunnitakse sind seda sööma

Eelistus - reaktsiooni põhjal kujuneb eelistus

Söömine - eelistus tagab selle, kas jääd valitud seda toitu ka edaspidi sööma või mitte

Toiteväärtus - söömine tagab ka vajalikud vitamiinid ja mineraalid

«Raamat suutis jälle kinnitada, et jaapanlased teevad midagi holistilise inimese vaatenurgast teisiti. Jaapan on pea ainus maa, kus on madal rasvaprotsent inimestel, ent nad ei nälgi. Tokyos rohkem Michelini tähistusega restorane kui Londonis, Pariisis või New Yorgis. Sushi ja riisi kultuurgi pärineb ju Jaapanist,» toob Kivistik välja. «Lisaks oli põnev, et tarbimise uurijad on kinnitanud, kui toodet kirjeldada tervislikuna, saadab seda palju väiksema tõenäosusega edu kui sel juhul, kui seda kirjeldati uuena.»