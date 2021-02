SOOVITAN SÕBRALE ⟩ Jõutõstja Gert Koovit soovitab raamatut jõusaalihuntidele

Ei ole vahet kas oled kulturist või jõutõstja, trennihull või lihtsalt huviline, see raamat hõlmab Kooviti sõnul kõike. Harjutuste tehnikast ja metoodikast kuni enese häälestuseni. «Alustalad, mis tänapäevani moodustavad jõutreeningu põhiosa,» soovitab Koovit.

Raamat räägib, nagu nimigi ütleb, kulturismist, kuid Koovit kinnitab, et tänapäeval me kõik teame - see tähendab jõutreeningut, mis moodustab enamus spordialade üldkehalise ettevalmistuse. Hõlmates kõike - harjutusi, sooritamistehnikat, metoodikat ja nende rakendamise põhimõtteid.