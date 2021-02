Kristi Kangilaski neljas pildiraamat «Suur rüütel» on lugu lubadusest ja õnnest

«Suure rüütli minategelaseks on väike poiss, kelle isa läheb pikale reisile. Et ootuseaeg tunduks lühem, kingib isa pojale puidust kilbi ja mõõga ja palub tal oma äraolekul ema kaitsta. Väikemees võtab ülesannet väga tõsiselt. «Suur rüütel» on lugu, mis räägib ühte- ja üksteisehoidmisest.

«Lisaks sellele, et tahtsin väga kirjutada raamatut pisikestele poistele, kellele meeldib pildi peal lohesid näha, on see lugu suurest lubadusest ja õnnest. Lubadus kedagi alati kaitsta on tohutult tõsine lubadus, mida me anname inimestele keda armastame. On ainult määratu õnn, kui peame üksteist kaitsma vaid väljamõeldud lohede ja koletiste eest. On tohutu vedamine, kui laps kasvab üles võideldes vaid eakohaste vastastega, tundes end seeläbi vapra ja tugevana,» räägib Kristi Kangilaski raamatu saamisloost. «Samamoodi saab olla äärmiselt tänulik, kui emadel on võimalik oma suurt lubadust täita olukordades, mis neile üle jõu ei käi. Maailm peaks olema lapse jaoks paik, kus puust mõõgast piisab ja ema võlusõnad võidavad kõik pahalased.»