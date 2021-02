Kirjandusõpetaja: kohustuslik kirjandus ongi tõesti maailma parim kirjandus

Kohustusliku kirjanduse paradoks. Gümnaasiumi jooksul on seal nimekirjas autorid Sophoklesest Houellebecqini, Tammsaarest Sauterini jne. Nende üksikute nimede vahele mahub kirjanike plejaad, samal ajal võib üks neist olla otsetee teise juurde. Inimene (õpilane) peab põhimõtteliselt jaatama vaimseid pingutusi midagi elu kohta kirja panna, edasi on maitseasi, millise teose keel paremini selle ülesandega toime saab (hiljuti lõpetas meil kooli õpilane, kelle lemmik kirjanik on Nekrassov). Vanemad tekstid tulevad nii üksikute sõnade kui ka kujundite mõistmisel raskemalt kätte, samas testib mõne moodsa teose keel taluvuspiire teistmoodi. Küllap manipuleerib iga õpetaja pisut ainekavaga, võimalusi on palju, nt kes läheneb valdavalt kronoloogiliselt, kes teemakeskselt, kes oma lemmikuid pidi. Minuga on 17 õpetaja-aasta jooksul juhtunud nii, et mul ongi kõik (Sophoklesest Houellebecqini, Tammsaarest Sauterini) lemmikuks saanud (Nekrassovi jätan välja). Kohustuslik kirjandus ongi tõesti maailma parim kirjandus. Paradoks on muidugi selles, et armastada ei saa sundida, seega tuleb igal tasandil välja juurida arusaam, et mingi osa kirjandusest peaks olema kohustuslik. Aga siis mõtleb õpilane kohe niimoodi: kui pole kohustuse, vaid armastuse küsimus, siis ... armastan kunagi hiljem.

Kirjanduse kohta räägitakse, et tema kuldajastu on möödas. Selline mõte võib pähe tulla, kui seostada kirjandust köitekultuuriga. Kui aga seostada kirjandust inimkonda alati saatnud narratiivivajadusega, pole midagi möödas. Kõik on hoos ja paljugi alles ees – seda igatsust on võimalik leevendada aina mitmekesisemate «andmekandjate» vahendusel.

Ma ei väidaks, et e-raamatud on noortele (homo digitalistele) atraktiivsemad kui tavalised raamatud, pigem isegi vastupidi. Aga seda ütleb kogemus küll, et kui eesti kirjandusklassika hakkas e-raamatutena ilmuma (millest palju on ka tasuta või odavalt saadaval), kasvas nende õpilaste hulk, kes on teost lugenud või vähemalt sirvinud. E-raamatut on lihtsalt niipalju mugavam lugeda, ole tõttaja või lösutaja. Mina isegi lugesin kõik Tammsaare e-raamatuna välja antud tekstid (s.o pea kogu tema looming) järjest läbi, olles lapsepuhkusel ja kärutades lõputult pargiteedel. Nii sai perioodist, mis paljude emade jaoks tähendab vaimsete võimete vabalangust, minu elu intellektuaalne haripunkt.