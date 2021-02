Raamatust «Tänulikkus»: pea meeles ühte - elul on Sulle alati pakkuda midagi head!

Paljud meist avaldavad tänu, öeldes «aitäh!» Kellelegi, kes on meid aidanud või meile midagi kinkinud. Tegelikult ei ole tänulikkus ainult tegevus, vaid ka positiivset emotsiooni tekitav tunne . Tänulikkus on midagi veelgi enamat kui tänutunne. See on kellegi (või millegi) sügavaim tunnustamine, mis tekitab pikaajalise positiivse tunnetuse . Tänulikkusega tunnistavad inimesed oma rõõmu elus olemise ja elu headuse üle. Tänutunne aitab inimestel ühenduda teiste inimeste, looduse või kõrgema väega. Tänutundes ütleme elule: «Jah!» Usume, et elu on elamist väärt.

Oletame, et Sind tabab ootamatul hetkel läbikukkumine. Näiteks kaotad töö, mis oli sulle oluline. Ainsa hetkega variseb kokku kogu Su maailm. Sellel hetkel on Sul palju valikuid: kurvastada, kiruda, vanduda, süüdistada, nutta või - olla tänulik! Jah, Sa loed õigest! See ei ole nali. Kuigi on raske, peaksid olema tänulik, et nii läks ja liikuma edasi sügavas tänutundes. Üks uks sulgub, et teine saaks avaneda. Saaksid liikuda murevabalt enda unistuste ja eesmärkide poole. Kui keskendud hetkele ja võimalustele, siis mõne aja möödudes märkad, et head asjad hakkavad juhtuma. Tänapäeval nimetatakse seda ka külgetõmbeseaduseks.