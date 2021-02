Tantrakoolitaja Mariann Kiidron esitleb ausat ja ehedat raamatut suhetest

«Minult küsiti, milline raamat see on. Kas pehme ja haldjalik? Ei, oli kiire vastus. Ma ei kirjuta üleni roosalt haldjatolmust ja tähesajust. Ega lajata ka musta pori näkku. Või natuke ehk siiski... mõlemat,» ütleb autor raamatu tutvustuseks.

Mariann Kiidroni sõnul on raamatu kaante vahel seiklus Tallinna öödes ja naise hinges, armastuses ja seksis, luules ja proosas. «Olulisim on aga, et siin on ehedus-ausus nii valguses kui varjus. Lugemise kõrvale sobib hästi tassike teed, aga ma ei välista, et võid mõnes kohas tunda, et pokaalike veini oleks veel parem. Head lugemist!»