Joel Juht: kui lähed kodust välja heidetuna alaealisena teise linna kooli, on lihtne pätiks saada

Väiksest kohast ja keerulisest perekonnast pärit Joel tuli õppima ja tantsima suurde linna, kuid pidi rinda pistma varaste ja rahapuudusega. Oma kogemusest tõdeb ta, et rahata võõrasse linna õppima tulles on väga lihtne sattuda pahale teele, ent annab ka nõu, kuidas tema suutis õppimiseks raha koguda, seda näiteks pantomiimina vanalinnas töötades.

Rahahädas noori võõras linnas on palju

Joel Juht, «Võitlus ei-vastustega». FOTO: Helios

Olnuks Joelil raha jalaga segada, polnuks muresid. Tallinnasse õppima tulnud poisil oli kool ja ühikakoht ka, kuid raha puudus. Majaka teeninduskooli ühiselamus polnud mingi luksuspaik, kuid elamiseks sobis. «Toas oli neli poissi ja neli reformvoodit,» räägib Joel, et vähemalt eluasemekulud olid minimaalsed. «Esimesel päeval linna tulles olid esiteks narkarid trammis ja teiseks varastati minu kott maki, plaatide ning tantsuriietega lihtsalt ära. Olin just saanud endale väga kihvtid tantsutossud, mille tellisin seitsme maa ja mere tagant. Pimedas klubisaalis nende UV-tallad helkisid ja jätsid endast liikumisjoone õhku. Teeninduskooli turvatädi, kes lubas mu kotti valvata, lasi oma putka eest selle tuuri panna. See oli mu Tallinna-tuleku sissejuhatus. Neid asju ei näinud ma enam mitte kunagi. Silmad vesised, kõmpisin ühikasse ja mõtlesin, kuidas edasi elada. Raha ega riideid pole, kuidas nüüd trenni teha?» See juhtum viis Joeli kriisi. Tantsukriisi. «Ma ei tahtnud tantsida ja oleksin peaaegu alla andnud. Siis mul oligi väike paus. Pidin kuidagi hakkama saama.»

Otsekui džinn pudelist ilmus Joeli ellu tegelane, kes liikus teeninduskooli ühika juures. «See oli üks vana kaak ja ta kutsus mu külla,» jutustab Joel mehest, kes ta rahahädast välja tiris. «Nägin, et tal on kodus kümme šokolaaditahvli moodi asja. Küsisin, mis see on. Vastati: hašiš! Mis hašiš, mina ei teadnud sellisest asjast mitte midagi. Selgitati, et seda suitsetatakse. Viisin pildi kokku, sest vanasti suitsetati teeninduskoolis kanepit söögi alla ja söögi peale. Võtsin need tahvlid ja lubasin maha müüa. Teadsin ju, kes seal koolis suitsetavad. Ütlesin neile, et kui tahate, laduge plekk lauale ja võtke kõik. Kaks tüüpi ostsid kõik kümme plaati ära. Andsin sellele vennale raha, kes mulle need müügiks andis, nagu kokku lepitud, ning sain ise raha, millest kokarõivad ja –noad osta. Oligi kõik.»

Tõsi oli see, et Joelil tuli igast juhust kasutada, et raha teenida. Ta kasutaski. Mõnda aega. Kuniks õnnestus tantsuga raha teenima hakata.

Abita jäädes on lihtne pätiks saada