6 soovitust lastele: raamatud meie salapärastest sõpradest, kassidest

Hasso Krull, «Kiisuke ja veeuputus».

Hasso Krull

Illustreerinud Marja-Liisa Plats

Kirjastus Kaksikhammas

2020

Kiisuke elab suures metsas. Tal on seal kõrge puu otsas mõnus majake, millel on kaks akent. Neist ühest saab vaadata päikesetõusu, teisest loojangut. Ühel hommikul näeb kiisuke lisaks päikesetõusule ka metssiga, kes kutsub teda endaga kaasa. «On tulemas suur veeuputus,» ütleb metssiga, «tule meiega kõrgele mägedesse». Kiisuke aga arvab, et tema maja on piisavalt kõrgel ja otsustab siiski koju jääda. Siis aga hakkab sadama ja vesi tõuseb üha kõrgemale ja kõrgemale. Õige pea pole kiisukesel enam kuhugi pageda. Mis nüüd küll saab?

Wanda Gág, «Miljonid kassid».

Wanda Gág

Tõlkinud Triin Tael

Kirjastus Hea Lugu

2020

«Miljonid kassid» ilmus esmakordselt 1928. aastal Ameerikas ja sai nõnda populaarseks, et on tänaseks seal pidevalt uuesti trükitavatest pildiraamatutest vanim.

Teoses räägitakse armas lugu ühest väga vanast mehest, kes läheb üle mägede oma naisele kassi otsima. Kuna aga maailmas on miljoneid armsaid miisusid, on mehel väga keeruline seda üht ja kõige ilusamat välja valida. Nõnda naasebki mees oma retkelt miljoni kassiga, kellest üks on kaunim kui teine. Kuidas aga hakkama saada miljoni kassiga, seda ta ei tea.

Dr. Seuss, «Kaabuga Kass».

Dr. Seuss

Tõlkinud Leelo Märjamaa

Kirjastus Draakon & Kuu

2020

Õues ladistab vihma. Ema on tööle läinud ja lapsed igavlevad kodus, seltsiks vaid tuimalt akvaariumis ujuv kuldkala. Millal küll sadu lõpeb, et saaks taas õues joosta ja hullata? Siis aga kõlab uksekell ja laste igavus on kui peoga pühitud. Sisse astub kaabuga kass, kes Sallyle ja ta vennale meelde tuletab, et ka vihmase ilmaga võib endale toreda päeva luua. Paraku aga kaasneb lõbuga alati ka väike segadus.

Värssloo autor Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel) on üks Ameerika armastatumaid ja auhinnatumaid lastekirjanikke, kes on avaldanud kümneid lasteraamatuid, mida on tõlgitud enam kui 20 keelde. Eesti keeles on Dr. Seussilt varem ilmunud «Horton kuuleb kessesid!».

Hannah Porter, «Need vahvad kassid».

Hannah Porter

Tõlkinud Kaidi Roots

Illustreerinud Marina Solodkaya

Kirjastus Varrak

2020

Suure kassisõbra Hannah Porteri mudilastele ja algklassilastele mõeldud raamat on tore sissejuhatus kassimaailma. Kas sina tead, millal kassid ja inimesed hakkasid koos elama või kui palju erinevaid kassitõuge on olemas? Oskad sa arvata, milliseid sõnumeid edastavad kassid sabaga või miks nad ennast nõnda tihti puhastavad? Oled sa mõelnud, millega oleks hea kassipoega toita või kuidas teha koduse lemmiku elu võimalikult mugavaks? Raamatus on üle kuuekümne klapiga aknakese, mille tagant avanevad vastused neile ja paljudele teistelegi kasse ja kaslasi puudutavale küsimusele.

Frauke Shaunemann, «Winston, salamissiooniga kõuts».

Frauke Shaunemann

Tõlkinud Tiina Aro

Kirjastus Tänapäev

2020

Briti lühikarvalist tõugu Winston elab oma unistuste elu. Tema füüsikaprofessorist peremees Werner Hagedorn elab Hamburgi ühes mainekamas rajoonis suures ja uhkes korteris, mille eest hoolitseb koduabiline Olga. Siis aga kohtab Olga oma elu armastust ning professori juures alustab tööd tema õde Anna, kes koos 12-aastase tütre Kiraga professori korterisse elama asub. Winston, kellel on varasemast ajast lastega halbu kogemusi, pole sellest vaimustuses, kuid tüdruku kurbus liigutab kassi südant ning tas tärkab soov Kirat aidata. Kui siis ühel sunnitud jalutuskäigul äikeselöögist tekkinud magnetvälja toimel tüdruku ja kassi kehad vahetusse lähevad, tundub abistamine olema lihtsamast lihtsam. Peagi aga selgub, et inimeste ja kasside maailmas on erinevad reeglid ja tavad, ning see seab Winstoni suurte katsumuste ette.

Kimberlie Hamilton, «Mässumeelsed kassid».

Kimberlie Hamilton

Tõlkinud Pirjo Leek

Rahva Raamat

2019