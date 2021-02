Ilmus Merca setokeelne jutukogu minevikust, olevikust ja tulevikust

«Ollipanõhõpõpääle» on natuke müstiline, Mercale omaselt naturaalne kogumik erinevatest lugudest minevikust, olevikust ja tulevikust seto keeles. Üksteist jutustust mahuvad 136 leheküljele ja Merca lugudele annavad erilise värvi Toomas Kuusingu linoollõiked, mis valmisid just selle raamatu illustreerimiseks. Raamatu keeletoimetaja on Silvi Palm ja kujundaja Evelin Urm.