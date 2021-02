Rahvusraamatukogu otsustas jätkata viiviste mittevõtmist

Rahvusraamatukogu peadirektori Janne Andresoo sõnul oli mullu suvel alguse saanud katseprojekti eesmärk inimesi eelkõige toetada ning suunata neid seeläbi õigesti ja teisi arvestavalt käituma. «Raamatukogu eesmärk pole koguda trahve, vaid suurendada juurdepääsu infole ja kultuurile. Viivis pole raamatukogule kunagi olnud märkimisväärne tuluallikas – samal ajal mõjutab see ebaproportsionaalselt just madalama sissetulekuga inimesi nagu tudengid ja pensionärid,» sõnas direktor Andresoo.

Tema sõnul näitas poole aastane testperiood, et viiviste kaotamise mõju võlgu jäämisele ei olnud märkimisväärne. «Hetkel on võlglaste käes umbes ühe protsendi jagu mullu laenutatud teostest ning neist enamik tuuakse kindlasti tagasi. Kardinaalsemalt suhtume neisse, kes tähtaja möödudes poole aasta jooksul teost tagasi ei too – neilt soovime teoste kompenseerimist – praktika põhjal saab eeldada, et selliseid juhtumeid saab olema vähe,» märkis Andresoo.