«Meghani ja Harry tegelik lugu» viib Briti kuningakoja kulisside taha

Kogu Suurbritannias, eriti kuninglikus, aristokraatlikus, ajakirjanduslikus, poliitilises, populistlikus ja etnilises ringkonnas sooviti, et Meghani ja prints Harry abielu õnnestuks. Kuigi esialgu nende liidu sobilikkuses kaheldi, leppisid kuninglik perekond ja õukond siiski olukorraga, kui sai selgeks, et Harry on kindlalt otsustanud Meghani naida.

Vaid mõned päevad pärast pulmi oli selge, et Meghan on kuningliku hertsoginna rolli täiesti sobimatu ja on ime, kui paar üldse kokku jääb. Kuid keegi ei kujutanud ette, et Meghan ja Harry on nii nutikad, et leiavad viisi kuninglikust ringkonnast eemalduda, jäävad kokku ja kolivad Ameerika Ühendriikidesse.