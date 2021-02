Raamat «Hoiak»: inimese hoiakutes on hämmastav jõud!

Saad ju aru: see on valdkond, mida igaüks võib valitseda. Eks ole imeline, et sul on nii suur võim tuleviku sündmuste üle? Et suudaksid suhtuda lootusrikkalt maailma, pead kõigepealt hakkama lootma iseendale. Ei saa anda teistele seda, mida sul endal pole, seega määrab suhtumine iseendasse selle, kuidas suhtud maailma.

Kui kohtad negatiivse hoiakuga inimest, võid olla kindel, et ta suhtub negatiivselt ka iseendasse. Ta ei meeldi iseendale eriti, vähemalt mitte sel hetkel. Ta on mingil põhjusel õnnetu, sest õnnelik olek paistaks ju väljapoole. Negatiivne inimene on tavaliselt õnnetu ja rahulolematu. Seda on lihtne näha ja taibata.

Siit võibki teha järgmise järelduse: me oleme iseendaga nii harjunud, et alahindame ennast. Meil on kalduvus oma oskusi ja unelmaid alahinnata. Sama kummalisel viisil arvame, et teised oskavad teha kõike. Tahan, et saaksid aru: meil kõigil on midagi, mida võiksime tunduvalt arendada – suur hulk andeid ja võimeid, mida me harjumusest ei ole kasutanud.

On tõepoolest miljoneid inimesi, kelle elu on igav ja piiratud, inimesi, kes on õnnetud, sest nad suhtuvad endasse negatiivselt. Sestap suhtuvad nad ka elusse negatiivselt. Hoiak peegeldab seda, milline inimene on. Ehk kõik see, mis paistab väljapoole, tuleb inimese seest. Inimese hoiakutes on hämmastav jõud. See võib tuua suurepäraseid asju ja olukordi, aga kõigepealt tuleb kannatlikult iga päev harjutada.

Mõtle nüüd neile inimestele, kes on elus edukad olnud. Neile tipus olevale viiele protsendile, kes liuglevad läbi elu edu lainetel, keda tahab mõnikord ebaõnne, kuid kes jätkavad sellegipoolest. Ei ole tähtis, mida inimene teeb, ta võib olla müügimees, ettevõtja, lihttööline, abikaasa ja ema või isa, õppur, ta võib olla armeeteenistuses, ametnik või töötada kiriku juures. Edukate inimeste seas on kõigi elualade inimesi. Kui kohtud asjatundliku inimesega, kes teeb oma tööd hästi, siis näed inimest, kellel on õige hoiak. Mõtle inimestele, keda tunned, siis märkad seda. Need inimesed usuvad, et suudavad teha seda, mida nad on otsustanud teha, nad ei näe mingit põhjust, miks just nemad ei võiks edu saavutada. Neil on tugev eneseusaldus ja seetõttu suhtuvad nad positiivselt ka oma ellu ja ülesannetesse.