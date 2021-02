Maailmakuulsa koomiksisarja «Dilbert» looja jagab oma 8-punktilist õnnevalemit

Raamatu «The Paradox of Choice» autor Barry Schwartz räägib, et inimesed muutuvad õnnetuks, kui neil on elus liiga palju valikuvõimalusi. Valikutega on see probleem, et ükskõik, millise tee sa valid, võib enesekahtlus sind vaevama hakata. Sa arvad üsna mõistlikult, et see tee, mida sa ei valinud, oleks äkki parem olnud. Kõik see võib su hinge närima hakata.