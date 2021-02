Vabastava hingamise terapeut Monika Palm kirjutas käsiraamatu «Hinga ja ela!»

Monika on omandanud esmalt meditsiinilise hariduse, töötanud viis aastat haiglas ning hiljem õppinud juristiks. Siiski mõistis ta, et tema hing otsib midagi muud. «Oma sisemise rahu ja südametee kutsumuse leidsin alles siis, kui eneseotsingud vaimse arengu teel tõid mind siia, kus ma praegu olen – tegelema inimestega, neid toetama, abistama ja tervendama,» räägib ta.

«Kui õpid teadlikult hingamist juhtima, oled võimeline juhtima ka oma elu. Praktilistele kogemustele tuginedes võin öelda, et ilma probleemse päästikuta ei näe inimesed tavaliselt põhjust midagi muuta, sest pealtnäha võib tunduda, et kõik on hästi,» tõdeb ta ja lisab, et hingamine on olnud ka talle endale suureks abiks elu keerdkäikudest väljatulekul.