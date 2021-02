GUUGELDAMINE REEDAB ⟩ 10 raamatut, mis inimesi kõige rohkem segadusse ajavad

Kõige rohkem on Google’i otsingud seotud raamatuga «Nõks 22», mis hiljuti ka eesti keeles ilmus. Peamiselt soovitaksegi teada, mida raamatu pealkiri tähendab. Lisaks jääb inimestele segaseks teose sisu ja suur hulk otsinguid tehakse selleks, et lugeda sisukokkuvõtet või saada selgitust romaani lõpule.

Otsingud näitavad, et palju segadust (või huvi) tekitab ka Orwelli tuntud hitt «Loomade farm». Enim soovitakse lugeda sisukokkuvõtet, kuid samuti on lugejatel raskusi romaani mõistmisega. Täpsemalt otsitakse selgitusi peatükkidele 5, 7 ja 9.

«Kärbeste jumal» sisaldab rikkalikult sümboleid ja metafoore, mistõttu ole üllatav, et see mõnel lugeja jaoks arusaamatuks jääb. Seetõttu ongi raamatuga seotud otsingutest suurem osa tingitud katsest romaani mõttest paremini aru saada. Vähem on neid, kes guugeldavad vaid raamatu sisukokkuvõtet.

Ka «Vihurimäe» on teos, mis jääb raskesti hoomatavaks. Suurem osa selle raamatuga seotud otsingutest on seotud süžeega ja eriti selle ajajoonega. Lisaks guugeldatakse tihti, et millest see raamat üldse on.