3 lihtsat harjutust, mis panevad mõtlema nagu miljonär

Eker kirjutab raamatus, et meil kõigil on oma nähtamatu suhtumine rahasse ja edusse, mis loob aga nähtavaid tulemusi. Sa võid teada kõike turundusest, müügist, läbirääkimistest, aktsiatest, kinnisvarast ja finantsmaailmast, kuid kui sinu alateadlik suhtumine rahasse ei ole orienteeritud edule, ei saavuta sa ka nähtavaid tulemusi või lausa kaotad raha järjepidevalt. Hea uudis on aga see, et sinu rahalist termostaati on võimalik alati muuta.