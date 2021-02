Hunter Biden kirjutas uimastisõltuvusest raamatu

Advokaat ja endine lobist Hunter Biden on varasema uimastisõltuvuse pärast olnud pidev sihtmärk vabariiklasele, kes on seda seda tema isale presidendiks kandideerimisel sageli ette heitnud. Raamatu pealkiri «Beautiful Things» (Ilusad asjad) on Hunteri ja tema venna Beau väljend, mida nad kasutasid siis, kui Beau sai ajuvähidiagnoosi, et juhtida tähelepanu asjadele, mis on elus päriselt olulised.

Hunter Biden kirjutab raamatu sissejuhatuses, et kasvas üles peres, mida on vorminud kohutavad tragöödiad, kuid mida seob erakordne ja tugev armastus, vahendab The Guardian.

Teosele on juba oma kiidusõnad kaasa pannud kirjanik Stephen King, kelle sõnul on tegu paeluva ja ängi tekitava teosega, mis on samas hea näide, et ka presidendi poeg võib «roosa hobuga ratsutada õuduste alleel». Kingi sõnul mäletab Biden kõike ning jutustab loo, mis on ühtaegu imekaunis ja südantlõhestav.