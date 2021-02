Illimar Pilt isaks saamisest: kõige-kõige ehedam ja võimsam tunne, mida olen siiani oma elus kogenud

Elu viskab su ette lugematul hulgal väljakutseid ja ülesandeid

Illimari sõnul on sinu valida, kuidas neile reageerida. Kas ajad selja sirgu ja astud neile vapralt vastu või lööd käega ja jooksed emme põlle alla peitu. Kahjuks leidub ikka neid täiskasvanuid poisikesi, kes saavad isaks ega suuda leida piisavalt mehelikkust, et selle rolliga hakkama saada. See teema ajab Illimari alati seest põlema.

Illimar Pilt «Mees 4. Kõik on võimalik». FOTO: Jes kirjastus

«Ma olen südamest tänulik, et ajad on nõnda edasi läinud, et ka isad võivad sünnitusest osa võtta. Minu isa sai heal juhul järgmisel päeval läbi haigla kolmanda korruse akna uut ilmakodanikku näha. Nädala pärast sai enda käes hoida. Seni käis kõva varvaste kastmine. Kui nii mõelda, siis beebina võis päris mõnus olla pohmakast värisevate käte peal võdisemine. Mida varem isa ja laps kontakti saavad, seda tugevam side terveks eluks jääb. Ma vähemalt tahan seda uskuda,» kirjutab ta.

Täna on võimalik koos naisega see võimas protsess käsikäes läbi teha. Kui oled koos naisega läbi elanud sünnituse, lähendab see kogemus Illimari sõnul teid kõiki. Nii last isaga ja emaga, kui naist mehega. «Ma olen tähele pannud, et sarnase võimsa kogemuse läbi elamine lähendab inimesi,» märgib ta. «Pane võhivõõrad üle viiekümnesed mehed saunalavale istuma. Võid olla üsna kindel, et vana hea vene sõjavägi tuleb varem või hiljem teemaks ja sealt alates toimub kõigi vennastumine. Naistel olen täheldanud sünnituskogemuste jagamisel sama efekti. Muide, mida aeg edasi, seda rohkem on meestel saunalaval juttu tulnud ka sünnituskogemustest. Vähemalt mina oma semudega olen ennast avastanud vestlemas pikantsematest mähkusaagadest või sünnituskogemusi jaganud. See lähendab nii mehi omavahel kui ka naisi meestega. Siinkohal ongi paras aeg jagada minu elu kõige võimsamat kogemust – meie esimese lapse sündimislugu.»

Ootamatu uudis

Ühel päikesepaistelisel ja soojal augustipäeval pesi ta nende vanalinnakorteri köögis mõnusalt ümisedes nõusid. Kööki sisenes Katu. Illimari muretu ümin sai täpselt sellel hetkel lõpu, kui tema pilk kohtus Katu lumivalge näoga. Tema värisev käsi ulatas talle mingi pulga, kus oli peal kaks triipu. Illimar sai aru, et midagi tõsist on toimumas. Katu kogus ennast ja ütles, et need kaks triipu sellel pulgal näitavad, et ta on rase… Illimar meenutab, et selline mõnus litakas käis läbi kukla. Ta nägi, kuidas kraanikauss tema silme ees kaugeks täpiks tõmbas ja jalad kuidagi lõdvaks muutusid.