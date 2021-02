Negatiivsete inimestega aega veetes ei saa eeldada, et sinu elu on positiivne

Igas raamatu peatükis vaadeldakse mitmesuguseid edu valemi elemente, pakkudes ülevaadet, näiteid ja praktilisi tegevusi, mis aitavad haarata kontrolli oma valikute ja harjumuste üle ning saavutada peatamatu hoog.

Avaldame raamatust katkendi, mis räägib sellest, miks on sinu lähiring väga oluline.

Suhtlus. Kes sind mõjutab?

Sulelised liiguvad parvedes. Inimesi, kellega sa tavaliselt suhtled, nimetatakse sinu lähimaks ringiks. Harvardi sotsiaalpsühholoogi dr David McClellandi uurimusest selgus, et 95 protsenti inimese edust või ebaedust sõltub tema lähimast ringist.

Kellega sina oma aega põhiliselt veedad? Milliseid inimesi kõige enam imetled? Kas need kaks rühma kattuvad täielikult? Kui mitte, siis miks? Jim Rohn on öelnud, et meist saab nende viie inimese keskmine, kellega kõige rohkem koos oleme. Rohni arvates võiks inimeste tervisliku seisundi, hoiaku ja sissetuleku kohta hinnangu anda nende lähikondsete järgi. Inimesed, kellega veedame aega, määravad, mis tüüpi vestlused haaravad meie tähelepanu ning millistele hoiakutele ja arvamustele oleme avatud. Lõpuks hakkame ka sööma ühtemoodi, rääkima samamoodi, lugema samu raamatuid, mõtlema samamoodi, vaatama telerist samu saateid, kohtlema inimesi samamoodi, isegi riietuma ühtemoodi. Koomiline on see, et väga sageli pole me isegi teadlikud sarnasustest oma lähima viie inimesega.

Kuidas me pole teadlikud? Sest sinu lähikond ei tõuka sind hooga ühte suunda, vaid teeb seda vaikselt, nügides, pikema aja jooksul. Nende mõju on nii salakaval, et oled justkui õhkmadratsiga ookeanivette mõnulema läinud, arvates, et püsid paigal, kuni avastad järsku, et õrn laine on sind kaldast juba pool miili eemale tõuganud.

Mõtle oma sõpradele, kes tellivad endale enne õhtusööki veel rasvaseid snäkke ja kokteile – see on nende komme. Kui veedad nendega piisavalt aega koos, avastad millalgi, et haarad ka ise juustu-nacho’de ja kartulikoorte järele ning võtad nendega koos veel ühe õlle või veini. Sinu tempo ühtib äkitselt su sõprade tempoga. Samal ajal tellivad teised sõbrad endale tervislikku toitu ning arutlevad innustavate raamatute üle, mida nad loevad, oma uute eesmärkide ja äripüüdluste üle. Peagi hakkad ka sina nende käitumist ja harjumusi jäljendama. Sinagi loed ja räägid sellest, millest nemad räägivad. Sinagi lähed vaatama filme, millest nad on vaimustunud, ning käid kohtades, mida nemad soovitavad. Sõprade mõju sinu üle on salakaval ja võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Mõlemal juhul on sellel tohutu jõud. Ole ettevaatlik! Negatiivsete inimestega aega veetes ei saa eeldada, et sinu elu on positiivne.

Niisiis, milline on nende viie lähedase inimese keskmine sissetulek, tervis või hoiakud? Kas vastus hirmutab sind? Kui nii, siis on parim viis omadusi, mida ka endale ihkad, arendada nii, et veedad enamiku ajast nende inimeste keskel, kel on need juba olemas. Siis hakkab mõjutamise jõud tööle sinu kasuks, mitte kahjuks. Käitumisviis ja hoiakud, mis aitasid neil saavutada edu, mida sinagi soovid, saavad su päevarutiini osaks. Suhtle nendega piisavalt kaua ja suure tõenäosusega märkad ka oma elus samasuguseid eduilminguid.

Kui sa pole seda veel teinud, siis pane nüüd kirja nende viie inimese nimed, kellega sa põhiliselt aega veedad. Kirjuta välja ka nende peamised iseloomujooned, nii positiivsed kui ka negatiivsed. Pole tähtis, kes nad on. Elukaaslane, vend, naaber või sekretär. Nüüd moodusta neist keskmine. Milline on keskmine tervis, rahaline seis? Milline on keskmiselt nende lähisuhe? Vaata tulemust ja küsi endalt: «Kas see sobib mulle? Kas ma sinna püüdlengi?»