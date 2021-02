Kirjastus Varrak tähistab 30. juubelit

Varraku esimene raamat ilmus aastal 1991 ja selleks oli William Somerset Maughami põnevik «Kirev loor». 1993. aastal ilmus kirjastuse esimene kõvaköiteline romaan – Daphne du Maurier’ «Rebecca», mis oli raamatulettidel esimene kõvaköiteline raamat üle mitme aasta. Selle romaaniga algas Varraku kõige vanem, tänaseni ilmuv sari «Varraku ajaviiteromaan». Lugejate seas on populaarseks saanud ka mitmed teised Varraku raamatusarjad nagu «101 Eesti ...», «Moodne aeg» ja «Roheline Eesti».

Eesti kirjanikest on Varrakus viimastel aastatel ilmunud Andrus Kivirähki, Olav Osolini, Kai Aareleiu, Martin Alguse, Katrin Pautsi, Tiit Aleksejevi, Lembit Uustulndi, Tristan Priimäe, Hendrik Relve, Marju Kõivupuu, Toomas Kuke ja paljude teiste looming. Samuti on Varraku vahendusel eesti lugejateni jõudnud J.K. Rowlingu, Sofi Oksase, Agatha Christie, Michel Houellebecqi, Haruki Murakami, Sally Rooney, Fredrik Backmani, G. R. R. Martini, Terry Pratchetti ja paljude teiste teosed.

«Hea eestikeelne kirjandus, nii eesti autoritelt kui ka tõlgitult, aitab avardada maailma ja suurendada sõnavara. Seda kirjandust nagu ka olulisi ajalugu ja loodusteadusi käsitlevaid teoseid on Varrak püüdnud kolmekümne aasta jooksul pakkuda. Nende aastate jooksul on tulnud nii e-raamatud kui viimasel ajal ka audioraamatud, kuid paberraamatud on alles ja ei hakka veel niipea kaduma,» sõnas kirjastuse peatoimetaja Krista Kaer.