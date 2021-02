Mis on armastus ja headus?

Armastus on enesest lugupidamise, aga ka kõige olulisemate väärtuste väljendus. Sa armud kellessegi, kel on samad väärtused, mis sinul. Ja kui armastad kedagi tõeliselt, teeb ta sind õnnelikuks. Teisisõnu, sa armastad teda isekalt ja puhtalt isiklikel põhjustel! Kui armumine oleks isetu, oleks see ajuvaba. Siis ei tunneks sa armumisest rõõmu ega naudingut, oleksid suhtes pelgalt seetõttu, et tunned eneseohverduslikku kaastunnet partneri vastu. See pole armastus. See on ajuvaba hullus.

Randy Gage, «Miks sa oled rumal, haige ja rahast lage». FOTO: Raamat

See ei tähenda, et miljonid inimesed poleks valinud haiget, pinnapealset armastust. Kuid need inimesed tahavadki jääda rumalaks, haigeks ja rahast lagedaks. Nad tahavad sind elust, rõõmust ja energiast tühjaks imeda. Ja siis, kui oled sama elutu kui nad ise, on nad rahul, et sinu elu on samasugune häda ja viletsus.

Normaalne oleks, et valid inimesed, kes meeldivad sulle päriselt, ja kui armud kellessegi, siis sellepärast, et ta teeb sind õnnelikuks. See on suurim kompliment ja au, mida saad teisele inimesele pakkuda: armastada teda isekalt õnne ja rõõmu pärast, mida ta su ellu toob.

Seda ei tohiks segi ajada hedonismiga. Hedonism õpetab, et «hea» on oma olemuselt vaid see, mis on meeldiv või millel on positiivsed tagajärjed. Hedonismi psühholoogia järgi määratlevad inimeste käitumise naudingu ihaldus ning valu vältimine. Selle õpetuse järgi oleks moraali standard vaid nauding, kuid see pole nii.

See tähendaks, et kõik sinu väärtused oleksid olemuselt moraalsed. Pole tähtis, kas oled need endale valinud teadlikult või alateadlikult, tungidel ning mistahes ihadel, mille küüsis parasjagu oled. Kuid see on kahtlemata amoraalne.

Headust tuleb defineerida ratsionaalse väärtusstandardi kaudu. Nauding pole mitte põhjus, vaid tagajärg – sinu ratsionaalselt langetanud otsuse tagajärg.

Jätkame selle elufilosoofia uurimist. Siinkohal tahaksid paljud teada teiste teenimise ja annetamise kohta. Tekib küsimus, kas ei tohigi teisi aidata ega annetusi teha. Seda ma loomulikult ei väida. Kuid on levinud uskumus (eriti omane on see valitsusele ning religioonidele), et igaühel on moraalne kohustus aidata endast viletsamaid. Miski pole tõest kaugemal. See on järjekordne uskumus, mis hoiab inimesi rumalate, haigete ning rahast lagedatena.

Kui elad nende põhimõtete järgi, millest siin on juttu olnud, siis võid vabalt teisi abistada ning annetusi teha. Näiteks on minu tulumaksutagastuse esmane paigutus juba kümme viimast aastat olnud heategevus. Ning usun, et see jääb sedasi kogu minu eluks. Olen sageli inimesi toetanud, kuigi keegi ei tea seda, ning ma ei saa selle eest maksusoodustust. Ent seda tehes toetun ma kolmele kriteeriumile: