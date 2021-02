Näitleja ja kirjaniku David Duchovny 4 raamatusoovitust, et pimedal talveõhtul igav ei hakkaks

Oma neljandas romaanis «Truly Like Lightning» kirjutab David Duchovny Hollywoodi kaskadöörist, kes loobub lavasärast ja jääb koduseks. Mormoonina on tal kolm naist ja ta elab üsna veidrat elu. Lugu saab hoo sisse siis, kui kinnisvaraarendaja pakub mehele tehingut, millest on võimatu keelduda.

Uue raamatu ilmumise puhul jagas Duchovny Amazon Book Review vahendusel oma parimaid raamatusoovitusi. Need on teosed, mis on talle viimastel aastatel enim meeldinud ja mis on teda kõige rohkem kõnetanud.

Emily Dickinson, «Kiri maailmale»

«Ma loen teda nagu šokiteraapiat – lühikesed luulepuhangud, mis raputavad mind rutiinist välja.»

Michael Tolkin, «Under Radar»

«Ma lugesin seda juba aastaid tagasi ja arvasin kohe, et sellest saaks hea filmi. Isa õudusunenägu ja armastus,» kommenteerib Duchovny.

Jess Walter, «The Cold Millions»

«Ütlen ausalt ära, et ta on mu sõber, aga ta on ka väga hea kirjanik,» tunnistab Duchovny. «Tema uurimus töölisklassi liikumiste kohta on hiilgav. Ta on geniaalne.»

Philip Roth, «The Human Stain» (Raamatu põhjal on valminud ka film «Rüvetatud au»)