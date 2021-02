Kuidas sport Joel Juhile distsipliini ja raskuste ületamist õpetas?

«Olin pärast festivaliga lõpetamist otsiteel, kui sõber näitas mulle Youtube’is, et on võistlus Marathon Des Sables, kus läbitakse kuue päevaga 250 kilomeetrit ligi 50 kraadises kuumuses koos varustusega. See olevat nii hull, et seal võib surma saada või vaevu-vaevu eluga pääseda,» jutustab Joel. «Mina mõtlesin, et oot-oot, see ongi minu tasemel väljakutse! See on minu Baltic Session 2 – raske ja hirmutav. Seda enam, et ma polnud kunagi jooksnud ja vihkasin seda. Vaatasin kalendrist, et pool aastat on aega esimese jooksuvõistluseni. Läksin koju, registreerisin end ära ja sain vastuseks, et kohta pole. Kuu aja pärast tuli kiri, et üks koht vabanes. Seisin arvutiklaviatuuri ees, vaatasin seda ja mõtlesin, kas vajutada enter’it või mitte. Käed värisesid. Kui klahvile vajutasin, mõtlesin: issand jumal, mida ma nüüd küll tegin?! Tegelikult oli päris hirmus mõelda, et hakkangi trenni tegema.»