Ilmus uus raamat «Tippsport ja dopingukindralid», mis avab spordimaailma varjatud poole

Tippsportlaste vahelejäämine olla haruldane, kuid siiski on tervelt veerand käesoleva aastatuhande Eesti olümpiavõitjatest sattunud suurtesse probleemidesse.

Sihtasutuse Eesti Antidoping nõukogu liige Kristjan Port rõhutab, et tippsporti iseloomustavad vaikimisvanne ja mikrodoosid ehk peenhäälestus. See on leping saatanaga. Organismi häälestamine tippvõistlusteks käib mikrodooside abil, mis välistab vahelejäämise – tavaliselt.