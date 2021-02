Fantastiline ja pöördeid täis lugu võlumaailmast

Jessica Townsend, «Vundersepp. Morrigan Crow kutsumus». FOTO: Raamat

Jessica Townsendi Nevermoori sarjaga alustasin paar päeva tagasi ja teadsin kohe, et see sobib suurepäraselt. Esimene osa kandis pealkirja «Nevermoor. Morrigan Crow tuleproovid» ja selle järg on «Vundersepp. Morrigan Crow kutsumus».

Esimese aasta talv - teise aasta sügis, Nevermoor. Morrigan Crow läbis tuleproovid ning tüdruk võeti vunderlaste seltsi liikmeks. Tüdruku elu ei lähe kergemaks, sest teda narritakse, kuna tema kunsti varjatakse kiivalt. Saladusse pühendatakse vaid need, kellega ta kõige tihemini kokku puutub. Morrigani salgakaaslased ei ole sugugi vaimustuses ja kipuvad tast eemale hoidma. Ka tüdruku patroon Jupiter on aina enam eemal. Isegi koolitunnid, mida ta vaimustusega ootas, ei rõõmusta teda, sest talle keelatakse enamik lõbusaid asju ära. Samal ajal, kui Morrigan päevad läbi ajalugu tuubib, hakkavad Nevermoorist inimesed kaduma.

Teine osa on sama pöörane ja seikluslik kui esimene. Nevermoor ei väsi üllatamast. Krutskitänavad! Kuulus suvine basaar! Vundersepa veetorn! Mulle meeldis väga linna rohkem avastada, mistõttu mu lemmik peatükk oli see, kus lastel oli selle tundmise peale eksam. Lisaks kohtadele tutvustatakse ka mitmeid kummalisi tegelasi - imelise häälega ingel, kaks hirmutavat kooliemandat, jubedad kontmehed, vunderkilpkonn. Olulised on muidugi ka Morrigani rühmakaaslased, kellega ta vaikselt suhteid arendab, et hirmust saaks märkamatult usaldus. Tegevust tüdrukul jagub, sest ta teab nüüd, mis on tema kunst ja õpib seda veidi käsitsema, Lisaks ei taha Ezra teda muidugi rahule jätta.

Kui eelmisel raamatul oli selgem ülesehitus, kus läbida tuli tuleproove, siis siin ei anta üldse aimu, mis toimuma hakkab. Arvasin, et kui Morrigan kooli läheb, saab igasugustest ägedatest õppetundidest lugeda, aga vat kus lops, tema roll kõrvaletõrjutuna jätkus. Ootan väga kolmandat osa, et näha mis saladusi sellest loost veel vaikselt välja koorub. Kõige suurem müsteerium on muidugi, mis plaanid Ezral tüdrukuga.

Jessica Townsend on 1985. aastal sündinud austraalia kirjanik. Lugusid hakkas ta kirjutama juba 7-aastaselt. «Nevermoor. Morrigan Crow tuleproovid» on naise debüütromaan. Ta kirjutas seda üle 10 aasta, asudes tööle samal aastal, kui lõpetas keskkooli. Esialgu pidi raamat rääkima tüdrukust, kes läheb oma ekstsentrilise tädi Morrigani juurde elama, kuid siis selgus, et tädi on palju huvitavam tegelane kui ta õetütar. 22-aastasena kolis naine Londonisse, kus ta hakkas Morrigan Crowst raamatu kirjutamist tõsisemalt võtma.